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Kadın korucular 8 Mart’ta da görev başında

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı farklı bölgelerde görev yapan kadın güvenlik korucuları 8 Mart’ta da görev başında. Gece gündüz elleri tetikte vatan nöbeti bekleyen kadın korucular, selam gönderdikleri Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli güvenlik güçlerinin yanında yer almak istiyor.

08 Mart 2018 Perşembe 10:11
Kadın korucular 8 Mart’ta da görev başında

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı farklı bölgelerde görev yapan kadın güvenlik korucuları 8 Mart’ta da görev başında. Gece gündüz elleri tetikte vatan nöbeti bekleyen kadın korucular, selam gönderdikleri Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli güvenlik güçlerinin yanında yer almak istiyor.

Mardin’in Midyat ilçesinin farklı bölgelerinde görev yapan kadın güvenlik korucuları, cesur tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bazısı mayına basıp, görme yetisini kaybeden, bazısı da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kocasından görevi devralan kadın korucular, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de görev başında. Görev saatleri dışında ev işlerine koşturan kadınlar, ellerinde tüfeklerle gece gündüz demeden vatan nöbeti tutuyor. Kadın korucular, selam gönderdikleri Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli güvenlik güçlerinin yanında yer almak istiyor.

6 ÇOCUK ANNESİ GÖREV BAŞINDA

1991 yılında teröristlerin yola döşedikleri mayında korucu olan eşinin gözlerini kaybetmesi ile görevi eşinden devralan 6 çocuk annesi Gayde Akıncı, “Elimden gelse hem Afrin’de hem Türkiye’de bir tek terörist kalmayana kadar çatışırım. Mayın eşimin üstüne patlamıştı. Bu iş çok zor ama ben buna katlanabilirim. Yapabilsem bütün terörü yok edeceğim. Çok gururluyum. Afrin operasyonuna ben de gitmek isterim” dedi.

“VATAN BORCU NAMUS BORCUDUR”

Ailesinden şehit verdikten sonra 15 yıl koruculuk yaptıktan sonra emekli olan ancak mesleğinden kopamayan Hasine Akıncı, “Vatan için zor yoktur. Her zaman hazırız. Geçmişte çok zorluk çektik yola mayın döşediler. 11-12 şehit verdik mayın saldırısında. Cesuruz, hazırız. Afrin operasyonuna destek vermek için hazırız. Her şey vatan için. Cesuruz, vatan borcu, namus borcudur. Tek devlet, tek vatan ve tek bayrak istiyoruz” diye konuştu.

“ANNEMLE GURUR DUYUYORUM”

Gayde Akıncı’nın kızı Ayşe Akıncı, annesiyle gurur duyduğunu anlatarak, “Tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Annemin tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum. Babam mayın patlaması yüzünden emekli oldu. Öğretmen olmak istiyorum. Çocukları yetiştirip annem gibi olsun isterim” ifadelerinde bulundu.

“VATAN İÇİN CANIMIZI FEDA EDERİZ”

91 yılında mayın patlaması sonucu gözlerini kaybettiğini ve gazi olduğunu ifade eden Hamza Akıncı ise, “İki gözümü vatan için feda ettim. Ben emekli olduğum için eşim korucu olmak istedi. Devlet için, vatan için, Afrin için canımızı feda ederiz, gerekirse hepimiz gideceğiz” dedi.

(Beril Solmuşgül - Bilal Bedir/İHA)
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