Kadıköy’de sel sularının bastığı alt geçit göle döndü

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı caddeleri su bastı. Kadıköy E-5 Otoyolu Acıbadem mevkiinde bir alt geçit, sağanak yağış sonrası adeta göle döndü. Trafikta ilerleyen araçlar zon anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Kadıköy E-5 Otoyolu Acıbadem mevkiinde de bir alt geçidi su bastı. Adeta göle dönen alt geçitte araçlar güçlükle ilerledi. Sürücülerin yaşadığı zor anlar ve dereye dönen alt geçit bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(İHA)