Kadıköy’de bir inşaatın temelinde toprak kayması

İstanbul Kadıköy’de bir binanın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olay sırasında temelin hemen yanında bulunan bir apartmanın bahçe duvarı kayarken, park halindeki iki otomobil de toprakla birlikte kaydı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Faik Ali Sokak içerisinde temel kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Olayın ardından sokağa itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Toprak kayması sırasında şans eseri can kaybı yaşanmazken, yan tarafta bulunan bir binanın bahçe duvarı çöktü. Park halinde bulunan iki otomobil ise toprakla birlikte kaydı. Yaşanan olaya tepki gösteren apartman sakinleri, inşaatı yapan firmayı tedbir almamakla suçladı. Toprakla birlikte kayan otomobiller, olay yerine gelen vinç yardımı ile çıkarıldı. Öte yandan temel çalışmasını sürdüren firmanın çalışmalarını devam ettirdiği görüldü.

(Mustafa Esen/İHA)