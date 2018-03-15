İran’da düşen jette hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu’nun cenazesi camiye getirilirken, annesi ve kız kardeşi tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 41 yaşındaki kabin memuru Eda Uslu için cenaze töreni düzenleniyor. Uslu’nun tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze töreninin düzenleneceği Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’ne getirildi. Burada Uslu’nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin tabut başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.

Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

(Murat Delice/İHA)