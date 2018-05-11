İşte Taksim Camii inşaatında son durum

Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’ndeki son durum havadan görüntülendi.

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni birlikte tasarlayan Selim Dalaman’ın yaptığı caminin inşaatının geldiği son durum havadan ile görüntülendi. Görüntülerde camide çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü. Görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin aynı karede yer alması Beyoğlu’nun kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların caminin kubbe bölümünde yoğunlaştığının görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden camide sona yaklaşıldı. Ramazan ayında açılması planlanan cami tamamlandığında modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine etmesine sunulacak. Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

“Bir Müslüman ülke için cami en önemli şey”

Caminin bölge için bir ihtiyaç olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Ramazan’a yetişeceğini sanmıyorum. Taksim gereken bir yer, yeri de çok güzel. Bir Müslüman ülke için cami en önemli şey, güzel bir şekilde çıkacaksa çok iyi olur. Cami benim içimi ferahlattı” diye konuştu.

“TAKSİM GİBİ BİR YERDE MUHTEŞEM BİR CAMİ OLMASI TÜM MÜSLÜMANLARI GURURLANDIRIR”

Kilisenin yanında caminin yer almasının Beyoğlu’nun kozmopolit yapısının bir göstergesi olduğunu dile getiren bir vatandaş “ Cami, İslam alemine en büyük desteklerden bir tanesi her Müslüman burada faydalanır. Taksim gibi bir yerde güzel, muhteşem bir cami olması tüm Müslümanları gururlandırır bizde gururlanıyoruz. İnşallah nasip olursa namaz da kılarız, Allah destekleyenlerin, sebep olanların dualarını kabul etsin” diye konuştu.

Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlarda tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ/İHA)