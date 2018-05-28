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İstanbul’un fethinin 565. yılına özel video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle bir video hazırladı. Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verilen video büyük ilgi topladı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle bir video hazırladı. Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer verilen video büyük ilgi topladı.

İstanbul’un fethinin 565. yılı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir video hazırladı. Fethin canlandırıldığı videoda merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yer verildi. Liderlere yer verilen video kısa sürede büyük beğeni aldı.

(İHA)
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