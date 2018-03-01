İstanbulluların karla imtihanı

İstanbul’da gece vakti etkili olan kar yağışı, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönüşen yollarda araçlar maddi hasarlı kazalara karışırken öğrenciler ve vatandaşlar da kayarak düştü. Düşünce canı yanan çocuklar ise uzun süre ağladı.

İstanbul’da günler öncesinden beklenen kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Şehrin bir çok yeri beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yollardaki buzlanmalar nedeniyle kayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı. Vatandaşlar ise Mart ayında yağan kar nedeniyle buz pistine dönen yollarda, yürümekte güçlük çekti. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar ve veliler ise okul yolunda kayarak yere düştü. Düşünce canı yanan çocuklar uzun süre ağladı.

(Murat Horoz - Volkan Kayalar/İHA)