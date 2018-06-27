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İstanbullu müzisyen ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu

İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen müzisyen, ibadet yapmak için kurduğu kamp yerinde kayboldu. Tüm eşyaları kamp yerinde bulunan şahsın ailesi, 1 ay sonra albümü çıkacak olan müzisyenin kaçırıldığından şüpheleniyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
İstanbullu müzisyen ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu

İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen müzisyen, ibadet yapmak için kurduğu kamp yerinde kayboldu. Tüm eşyaları kamp yerinde bulunan şahsın ailesi, 1 ay sonra albümü çıkacak olan müzisyenin kaçırıldığından şüpheleniyor.

İstanbul’da müzisyenlik yapan 43 yaşındaki Metin Kor, tatil için 20 Haziran günü Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Tek başına geldiği Kaş ilçesinde 1 gün konakladıktan sonra 21 Haziran günü 06 KA 1279 plakalı Suzuki aracıyla, çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası’na geçti. Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller’deki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve eşi Evin Doğan Kor’la mesajlaşan müzisyenden 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı.

Kor’un kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT ve Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. 4 gündür süren arama çalışmalarında Metin Kor’a rastlanamazken, kamp yaptığı bölgede tüm eşyalarının yerinde durduğu görüldü.

İBADET İÇİN KAMP KURMUŞ

Müzisyen Metin Kor’un kardeşi Kemal Kor, kardeşinin dini bütün insan olduğunu ve ibadet yapmak için kimsenin olmadığı bir bölgede kamp kurduğunu söyledi. Kardeşinin en son 23 Haziran’da eşine ‘ben iyiyim’ diye mesaj attığını belirten Kemal Kor, "En son köylüler derenin dibinde ibadet yaparken görüyor. Kardeşim meditasyon yapmak için kamp yapmaya gitmişti" dedi.

"KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aile olarak Kor’un kaçırıldığından şüphelendiklerini belirten Kemal Kor, "Tüm eşyaları yerinde duruyor. Bir gasp veya hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü tüm eşyaları, cüzdanı dahi orada. Hatta arabasının anahtarı aracın 5 metre ilerisinde bulunuyor. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

1 AY SONRA ALBÜM ÇIKARTACAKTI

Öte yandan uzun yıllar müzisyenlikle uğraşan Metin Kor’un, kamp öncesi bir müzik şirketiyle anlaşarak albüm çıkartacağı öğrenildi. Sosyal medyada birçok klip ve müzikleri yer alan Metin Kor’u arama çalışmaları devam ediyor.

(Suat Metin /İHA)
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