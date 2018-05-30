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İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Beyoğlu’nda yapılacak olan Gezi Parkı Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 23:14
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Beyoğlu’nda yapılacak olan Gezi Parkı Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 31 Mayıs Perşembe günü Beyoğlu’nda yapılacak Gezi Parkı Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı ve Çevresindeki bazı yollar 15.30’dan itibaren emniyet tedbirleri bitene kadar araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, “31.05.2018 Perşembe günü yapılacak Gezi Parkı Yıldönümü etkinlikler kapsamında Taksim Meydanı ve çevresinde saat: 15.30’dan itibaren emniyet tedbirlerinin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. Trafiğe kapatılacak yollar, Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi, Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi, Balo Sokak- Turnacı Caddesi kesişimi, Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi ve Tünel Girişi trafiğe kapatılarak akım İstiklal Caddesine verilmeyecek. Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine, AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine, Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine, Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine, Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametlerine akım verilmeyecek. Alternatif Yollar ise, Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi, Kazancı Yokuşu İstikameti” denildi.

(İHA)
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