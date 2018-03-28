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İstanbul’da korku dolu anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de yanan elektrik kablolarından kıvılcımların sıçraması sonucu yaşanan patlamalar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:29

İstanbul Sultangazi’de yanan elektrik kablolarından kıvılcımların sıçraması sonucu yaşanan patlamalar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Millet Caddesi 1345 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine kablolar havai fişek gibi patladı. Patlamaların yaşandığı esnada kablodan çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlattı. Olay nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Elektriğin kesildiği olayda, yangın ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Patlama anları ve yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI, VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Görüntülerde, elektrik kablosunun yandığını görülüyor. Bir süre sonra kablodan kıvılcımlar sıçrarken, büyük bir gürültüyle patlamalar yaşanıyor. Vatandaşlar panik halde olduğu görülürken, itfaiye ekipleri de yangın söndürme tüpüyle kabloya müdahale ediyor. Müdahalenin ardından kablodaki yanma söndürülüyor.

İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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