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İstanbul’da güneş açtı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Güneşi gören vatandaşlar kendilerini dışarı atarak caddeleri doldurdu.

01 Mart 2018 Perşembe 15:14
İstanbul’da güneş açtı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Güneşi gören vatandaşlar kendilerini dışarı atarak caddeleri doldurdu.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmuş, İstanbullular sabah beyaz örtüyle uyanmıştı. Kar yağışı etkisini giderek kaybederken yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinde eksilere düşen hava sıcaklığını her geçen saat artarak mevsim normallerine döndü. Güneşin çıktığını gören vatandaşlar da kendilerini dışarı atarak sıcak havanın tadını çıkardı. Caddeleri dolduran vatandaşların kimi yürüyüş yaparken kimi de fotoğraf çektirdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de havanın iyi olmasıyla vatandaşların akınına uğradı. İstanbul’a gelen turistler ise anıt çevresinde bulunan güvercinleri besleyerek o anları telefonlarına kaydetti.

Sabah saatlerinde evden çıkarken sıkı giyindiğini belirten bir vatandaş, ’’Evden çıkarken sıcaklık eksi derecelerdeydi. Ona göre montumu ve botumu giyerek çıktım. Ancak şimdi güneş açtı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bizde arkadaşlarla güneşli havanın tadını çıkarmak için kendimizi dışarı attık. İstiklal Caddesi’nde dolaşacağız’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde güneşli bir hava etkisini sürdürüyor.

(Oğuzcan Yazar/İHA)
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