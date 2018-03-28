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İstanbul’da gün batımı

İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

28 Mart 2018 Çarşamba 12:39
İstanbul’da gün batımı

İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da gün batımına yakın saatlerde Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçaklara güneşin batışı eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı.

(İsmail Coşkun/İHA)
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