İstanbul’da gün batımı

İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da gün batımına yakın saatlerde Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçaklara güneşin batışı eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı.(İsmail Coşkun/İHA)
İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da dün akşam gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da gün batımına yakın saatlerde Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçaklara güneşin batışı eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı.(İsmail Coşkun/İHA)