İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar iptal olan seferlerle karşılaştı.

İstanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde işe vapurla gitmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Meydan’da bulunan Kadıköy İskelesine geldi. Ancak vatandaşlar burada seferlerin iptal olduğu yazısını gördü. Vatandaşlar vapur seferlerinin başlamasını bekliyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, “İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” denildi.

KÖPRÜ SİSTE KAYBOLDU

Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi azaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü siste kayboldu. Ortaköy Camiinden daha önceden görülen köprü sis nedeniyle tamamen kayboldu. Sis nedeniyle E-5, TEM’de ilerleyen araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle Galata Kulesi de tamamen kayboldu

(İHA)