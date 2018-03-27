İstanbul’da beklenen yağış başladı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Şiddetli yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara ve saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı. Akşam üzeri saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle gökyüzü karardı. Vatandaşlar duraklara ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise çantalarını ve ceketlerini kendilerine siper etti. Şiddetli yağışın ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)