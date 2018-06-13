İstanbul’da bayram trafiği başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. E-5’te oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65’e ulaştı.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların mesai saatinin bitimiyle birlikte yola düşmesi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. E-5 Otoyolu Ankara istikameti ve Edirne istikametinde yoğunluktan araçların yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65’e ulaştı.

(Ufuk Kıvık/İHA)