İstanbul’da 3 işçi çatıdan düştü

İstanbul Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nin yenileme çalışmalarında çalışan 3 işçi çatı bölümünden aşağıya düştü.

Okmeydanı’nda bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında çalışan üç işçi bilinmeyen bir nedenden çatı bölümünden ikinci kattaki beton zemine çakıldı. Yaralanan işçilere ilk müdahale yine çalışma arkadaşları tarafından yapıldı.Ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ulaştı. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile işçilerin bulunduğu yere çıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından işçiler sedyeye konularak itfaiye merdiveni ile aşaığıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Horoz /İHA)