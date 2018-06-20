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İstanbul yeni havalimanında tarihe geçecek inişin saati belli oldu

İstanbul’da yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018’de açılışı yapılacak olan yeni havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı ilk inişin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağı saat 20.30’da yeni havalimanına iniş yapacak.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:40

İstanbul’da yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018’de açılışı yapılacak olan yeni havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı ilk inişin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağı saat 20.30’da yeni havalimanına iniş yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının yarın İstanbul yeni havalimanına iniş yapacak olması nedeniyle havalimanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına yakın noktalarda polis ve jandarma ekipleri nöbet tutarken, havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler arasında havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılırken, görevli olmayan devlet hava araçları ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşmasının, girişi ve kalkışının yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına yer hizmeti verecek olan TGS şirketi gerekli malzemeleri dün akşam yeni havalimanına taşıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I BAKAN ARSLAN KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağın yarın saat 20.30’da İstanbul yeni havalimanına iniş yapması planlanıyor. Uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Başbakan Binali Yıldırım’ı yeni havalimanında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve diğer yetkililer karşılayacak. Erdoğan, daha sonra havalimanında incelemelerde bulunacak.

(Tuncer Cengiz/İHA)
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