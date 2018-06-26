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İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği Twitter’dan yaptığı açıklamada, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın kent genelinde etkili olacağını duyurdu. Valilik, vatandaşları can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

26 Haziran 2018 Salı 12:13
İstanbul Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği Twitter’dan yaptığı açıklamada, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın kent genelinde etkili olacağını duyurdu. Valilik, vatandaşları can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

İstanbul Valiliği, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada vatandaşlara şiddetli yağış konusunda uyarılarda bulundu. Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın kent genelinde etkili olacağı belirtildi. Valilik, vatandaşları can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

Valilik açıklaması şu şekilde:

"Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)
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