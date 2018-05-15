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İstanbul, Filistin için ayakta

Esenyurt’ta toplanan yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto etti. Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan protesto drone ile havadan görüntülendi.

15 Mayıs 2018 Salı 19:09

Esenyurt’ta toplanan yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto etti. Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan protesto drone ile havadan görüntülendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulüm ve katliamı protesto etmek amacıyla bir miting düzenlendi. Mitinge Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin Bayrağı’nı birlikte dalgalandıran yüzlerce kişi hep bir ağızdan Filistin’e destek mesajları verilirken, Filistin’de İsrail’in açtığı ateşle hayatını kaybedenler bir kez daha anıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı protesto drone ile havadan görüntülendi.

Miting öncesi bir açıklama yapan Başkan Alatepe, Esenyurt’ta hep bir ağızdan Filistin’e destek için toplandıklarını ifade ederek, “Biz bugün özellikle Esenyurt’tan bu sese bir ses katmak ve sesimizi bir yerlere duyurmak amacıyla özellikle personelimizden başlayarak buraya geldik. Bu akşam bütün Esenyurtluları buraya bekliyoruz. Gelecekler bütün protestoları yapacağız. Yasal olarak yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Akabinde teravih namazını da burada kılacağız ama bizim için önemli olan gün Cuma günü. Cuma günü Cumhurbaşkanımızın ardına düşeceğiz gideceğiz Yenikapı’ya oradan birleşmiş olarak dünyaya bir ses vereceğiz. Diyeceğiz ki, ‘Ey İsrail BM kararı var iken bu kadar dünya bu olayın karşısında birleşmiş iken bunu yapma. Geri dur. Yoksa buralar karışacak, karışırsa da düzeltmek zannediyorum ki bize ve ordumuza düşecek. O da düşerse kimse bizim halkımızdan da kaçacak kimse yoktur elhamdüllilah” dedi.

(Murat Delice - Mustafa Biçer /İHA)
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