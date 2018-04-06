İstanbul Emniyetinden anlamlı klip

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir klip hazırladı. Vatan sevgisinin vurgulandığı klip, “Vatan Aşkı Millet Sevgisiyle 173 Yıl” ifadeleriyle paylaşılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatı ile özel bir klip hazırladı. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan klip, İstanbul’un önemli simgelerinden Kız Kulesi’nin havadan çekilen görüntüleri ile başlıyor. “Vatan Aşkı Millet Sevgisiyle 173 Yıl” ifadeleriyle paylaşılan klipte, teşkilatın gücünü yansıtan Özel Harekat, Deniz Polisi ve Çevik Kuvvet timlerinin teröristlere korku salan deniz, kara ve havadaki zorlu tatbikatları yer alıyor. Polisin, yasadışı unsurlarla karşılaştıkları operasyonlardan görüntülerin de yer aldığı klipte, görevi başındayken Beşiktaş’taki alçak saldırıda şehit düşen polis amiri Kadir Yıldırım’ın eğitimlerdeki görüntüleri de yer alıyor. “Vatan Aşkı Millet Sevgisiyle 173 Yıl” temalı klipte ayrıca, uyuşturucu timlerinden, hayati riski en yüksek olan bomba imha uzmanlarına, ’zorlu görevlerin cesur kraliçeleri’ olarak adlandırılan kadın polislerden, radikal örgütlere yönelik operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası olan Terörle Mücadele ekiplerine kadar bir çok birime mensup emniyet görevlisi yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, teşkilatın kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün Cuma namazından sonra saat 15.00’de Edirnekapı’daki Polis Şehitliğinde ziyaret programı ve ardından da görevi başında şehit düşen kahraman polisler için saat 16.00’da Eyüp Sultan Camisi’nde kurban kesimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Emniyet yetkilileri, aynı gün akşam da İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın önderliğinde Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek. Emniyet yetkilileri, polis aileleri ve çocuklarının da

(Sadık Kahraman/İHA)