İstanbul Boğazı’nın güçlü kadın muhafızları

İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğünde çalışan 5 kadın polis Boğaz’da suçlulara göz açtırmıyor.

İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görev yapan 5 kadın kaptan polis, boğazın güvenliğinden sorumlu olarak çalışıyor. 1,5 yıldır boğazın asayişini sağlayan kadın kaptan polisler İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde göreve geldi. Okudukları üniversitelerden mezun olmalarının ardından polis olmaya karar veren boğazın 5 koruyucu meleği, Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni (POMEM) başarıyla bitirerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Deniz polisliği için sıkı bir denizcilik eğitimi alan kadın polisler, kaptanlık eğitimi de aldılar. Ardından kadın polislerin kaptanlık sertifikası ve ehliyetlerini aldılar. Zorlu geçen eğitimlerin ardından gerekli belgelerini de alan polisler İstanbul boğazında suçlulara göz açtırmıyor. Kadın deniz polisleri, İstanbul genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur Asayiş’ uygulamalarında, devriye görevleri ve arama kurtarma çalışmalarına da katılıyorlar.

“İSTANBUL’UN STRESİNİ DENİZE BIRAKIYORUZ”

İstanbul’un güzel bir şehir olduğunu ve bu şehirde deniz üzerinde çalışmanın İnsanı rahatlattığını olduğunu vurgulayan Deniz polisi Mediha Akkalaycı, “ Uzun görevlerimiz oluyor, her zaman hava şartları güneşli olmuyor. Ruzgarlı, karlı havalarda denizin durumu daha ciddi oluyor. Bundan dolayı sağlam bir bünyeye sahip olmanız gerekiyor. Zorlukları da var güzel yanlarının yanında. Denizde olmak güzel insanı rahatlatıyor. İstanbul’un stresini denize bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

“ERKEĞİN YAPABİLDİĞİ HER İŞİ BİZDE YAPABİLİRİZ”

Denizde çalışmayı sevdiğini dile getiren Deniz polisi Naciye Kaya, “ Birçok insan İstanbul boğazını görmek için turlara katılıyor, benim işim burada olması bizi motive ediyor. Bir erkeğin yapabildiği her işi bizde yapabiliriz. Deniz üzerinde uzun süre beklemenin genel zorlukları oluyor, ani bir görev çıkınca hemen işinizi bırakıp oraya gidebiliyorsunuz. Ama seviyorsanız çokta zor gelmiyor, bizde işimizi sevdiğimiz için zor gelmiyor. Çalışırken Kız Kulesi, Gün batımı ve Galata kulesi gibi manzaralara da eşlik ediyoruz aynı zamanda” ifadelerini kullandı.

“DENİZ GERÇEKTEN RİSKLİ KARADA Kİ GİBİ DEĞİL”

2 yıldır polis memurluğu yapan deniz polisi Nurten Anar, “ Polislik kutsal bir görev, denizde olmak daha da ayrıcalıklı. İstanbul gibi güzel bir şehirde boğazda görev yapmak gerçekten mükemmel bir duygu olduğunu düşünüyorum. İstanbul boğazında görev yapmak ruhumuzu dinlendiriyor. Denizde bayan polis memuru görünce şaşırıyorlar, gülümseyerek bakıyorlar ve takdir ediyorlar. Deniz gerçekten riskli karada ki gibi değil, deniz ile ilgili hava şartları ile ilgili bilgileri bilmeniz gerekiyor. Bu yüzdende eğitimini almanız gerekiyor” dedi.

İSTANBUL BOĞAZIN’IN KORUYUCULARI

İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesinde 14 deniz aracı ile 5’ kadın, 40 kaptan ve personel den oluşan 120 polis görev yapıyor. İçlerinde delilleri bulmakta ustalaşan “Kurbağa ve Balık adam” olan 12 dalgıç polis olayların çözülmesinde önemli rol oynuyor. Deniz polislerinin görevlerinin arasında İnsan kaçakçılığı, yasak avlanma, su altı arama ve kurtarma, intihar, boğulma, boğaz koruma, çevre güvenliği ve denize atılan suç aletlerini çıkarma konuları bulunuyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Oğuzcan Yazar /İHA)