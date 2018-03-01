Ispartalı belediye başkanı videosuyla fenomen oldu, paylaşımlara inanamadı

Isparta’nın Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, ilçesindeki ’4. Gül Hasat Festivalini tanıtmak için sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı "biliyonuz" videosuyla binlerce kişiye ulaştı. Bizim amacımız sadece güle karşı bir farkındalık oluşturmaktı" dedi.

Isparta’da çektiği ‘Biliyonuz’ videosuyla Elazığlı fenomen İsa Sezeroğlu’na rakip olarak gösterilen AK Partili Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, çektiği videonun bu kadar ilgi çekeceğini beklemediği belirterek, "Bir anda gelişen bu olay, yaptığımız canlı yayın birçok medya organında paylaşıma girdi. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

Elazığlı şelale fenomeni İsa Sezeroğlu’na rakip olarak gösterilmesi konusundaki soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "İnanın hiç kimseye karşı rekabet etmek gibi bir haddimiz yok. Herkes, muhakkak farklı sempatik tavırlarıyla ve konuşma üslubuyla bunu yapıyor. İsa Bey çok tatlı bir reklam çekmiş. O da gayri ihtiyari şekilde çekti muhtemelen. Ama rakiplik değil, bizim amacımız sadece güle karşı bir farkındalık oluşturmaktı" diye konuştu.

"BİR ANDA OLDU AMA BU VİDEO SAYESİNDE ÇOK DA GÜZEL BİR TANITIM ÇALIŞMASI YAPTIK"

Güneykent’te 2004 yılından beri 3 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını anlatan Belediye Başkanı Gözgün, "Gül Kenti Güneykent diye adını andığımız, gülün en önemli değer olduğu, tarımsal ürün ve daha sonrasında da turizm değeri olduğu bir beldede marka şehir oluşturmak istedik. Aslına bakarsanız bir anda oldu. O gün, belediyemizin önünde bulunan gül heykelimizin yanından ilerlerken sanal medya ile uğraşırken, canlı yayına bağlanalım, tüm herkesi bugün güle davet edelim dedim. Ama o anda da Isparta’nın şivesiyle konuşalım dedik. Bir anda gelişen bu olay, yaptığımız canlı yayın birçok medya organında paylaşıma girdi. Biz de çok mutlu olduk. İnsanları davet etmek ve daha çok kitleye ulaşmak istiyorduk. Birçok insan uzak doğudan Güneykent’e geliyor ama Türkiye’de tam anlamıyla gül kenti Güneykent’i anlatamamış olarak hissediyorduk kendimizi hala. Ama bu video sayesinde çok da güzel bir tanıtım çalışması oldu" dedi.

"BU KADAR İLGİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Gözgün, "İnanın bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen bir belediye başkanının konuşması diye geçer diyordum. Videoyu anneme izlettim. Seyretti ve annem buna karşı Isparta şivesiyle çok güzel bir lafı oldu; ‘Oğlum yine evinsiz evinsiz (boş boş, saçma sapan) konuşmuşsun’ dedi. Şimdi bunu duyunca ‘Evinsizlemek’ deriz Isparta şivesiyle. Yaptık, dikkat çekti. Bir belediye başkanı olmamız da bunun üzerine artı bir şeydi. Bir de farklı olarak festivale davet ediyoruz. Zaten sosyal medyada ‘Anlatabiliyom mu’ veya ‘Anlatmicam’ demek çok fazla tartışılan bir şeydi. Biz de ‘Biliyonuz’ ile başladık ve arkasını getirdik" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAKTI AMA ‘İYİ Kİ DE BU VİDEOYU ÇEKMİŞİZ’ DİYORUM"

"İnanın hiç kimseye karşı rekabet etmek gibi bir haddimiz yok" diyerek sözlerine devam eden Başkan Gözgün, "Herkes, muhakkak farklı sempatik tavırlarıyla ve konuşma üslubuyla bunu yapıyor. İsa Bey çok tatlı bir reklam çekmiş. O da gayri ihtiyari şekilde çekti muhtemelen. Ama rakiplik değil, bizim amacımız sadece güle karşı bir farkındalık oluşturmaktı. Türkiye’de ve dünyadaki önemli olaylardan biri. Güle dokunmak lazım. Hayatta yapılması gereken 100 şeyden birisi gül toplamaktı. Biz de Ispartamızda ve Güneykentimizde, festivalle birlikte insanların güle dokunmasını, orada gül gibi bir festival yaşamasını istedik. Gül müzemizi gezmelerini, gül bahçelerinde güle dokunup en güzel fotoğraflarını çekinmelerini, gül kahvaltısını yapmalarını, gülhanelere gidip kendilerinin bizzati gül suyu ve gül yağı çıkarmalarını arzu ettik. Gül evimizde köyle kadınlarımızla bir araya gelip, onların yaptığı halı dokumadan iğne oyasına kadar birçok faaliyette bulunmalarını istedik. Bu bir farkındalık oluşturmaktı ama iyi ki de bu videoyu çekmişiz diyorum" ifadelerini kullandı.

FESTİVAL DAVETİNİ YİNELEDİ

Başkan Gözgün, Isparta şivesi ile çektiği videodan sonra düzenleyecekleri festivali detaylı olarak şöyle anlattı:

"Festivalimiz 16-17 Haziran’da, yani Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü yapılacak. Ramazan ayı olduğu için insanların ağızları bağlı kalmasın istedik. Bu Ramazan ayına müteakip olarak festivali yapmayı arzu ettik. İnsanlar bayramın ilk günü ziyaretlerini yapsın, diğer günlerinde de gezmeyi arzu ettikleri için biz onlara şeker tadında ama gül kokulu bir bayram yaşatalım dedik. Festivalimizle ilgili şu anda Türkiye genelinde birçok tur grubu şu anda tur için bilet satışları gerçekleştiriyor. İnanın, isteyen herkesin bu tur grupları aracılığıyla veya ferdi olarak buraya gelmelerini, Peygamberi kokuyu koklamalarını, dokunmalarını ve ellerinin gül kokup da gerçekten o ambiansı, o açık parfüm vadisini görerek, hayatlarında unutamayacakları dakikalar yaşamalarını arzu ediyorum. Buradan tekrar ulusal ve uluslararası düzeyde herkesi Gülkenti Güneykent’te güle dokunmaya ve gül gibi bir gün geçirmeye davet ediyorum."

(Feti Kılıç/İHA)