Isparta’da binler şehidini uğurladı

Afrin’deki Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol (24) için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Süleyman Demirel Havalimanı’ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirildi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU KATILDI

Şehidin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Ural, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN 7 YAŞINDAKİ KARDEŞİ EMİRHAN, DEFALARCA AĞABEYİNİN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Cenaze töreninde şehidin babası Durmuş Açıkkol metanetini korurken, şehit annesi Keziban Açıkkol’un elini yanında bulunan kadın subay ise hiç bırakmadı. Bu sırada şehidin küçük kardeşi 7 yaşındaki Emirhan, Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelerek, ağabeyinin fotoğrafını defalarca öptü. Emrihan, daha sonra yeniden şehit ailesi için ayrılan yere döndü.

BABA SON KEZ SARILDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un cenaze namazı öncesi helallik alınarak, dualar edildi. İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit için Fatiha okundu. Şehit babası Derviş Açıkkol, oğlunun Türk bayrağı sarılı tabutuna son kez sarıldıktan sonra, şehidin naaşı askerlerin omzunda top arabasına konuldu. Şehit Burhan Açıkkol, tekbir ve dualar eşliğinde Garnizon Şehitliği’nde defnedildi.

"ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM" DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Açıkkol ailesinin 4 çocuğundan biri olan ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin’e göreve gittiği belirtildi. Şehidin Afrin’e gitmeden önce arkadaşlarına ‘şehit olmaya gidiyorum’ dediği ve odasında ‘gayret bizden, zafer Allah’tan’ yazısı bulunduğu öğrenildi.

(Feti Kılıç/İHA)