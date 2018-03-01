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İsale borusundan yükselen su evlerin boyunu geçti

İstanbul Beyoğlu’nda kanalizasyon çalışması sırasında sokak üzerindeki ana isale borusu patladı. Borudan yaklaşık 30 metre yükselen tazyikli su binaların boyunu geçerken, İSKİ ekipleri müdahale ederek arızayı kısa sürede giderdi.

01 Mart 2018 Perşembe 09:37

İstanbul Beyoğlu’nda kanalizasyon çalışması sırasında sokak üzerindeki ana isale borusu patladı. Borudan yaklaşık 30 metre yükselen tazyikli su binaların boyunu geçerken, İSKİ ekipleri müdahale ederek arızayı kısa sürede giderdi.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Baruthane Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kanalizasyon çalışması sırasında ana isale borusu patladı. Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştı. Tazyik nedeniyle evin boyunu geçen su ilginç görüntü oluşturdu. Olayı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak olanı biteni görüntüledi. Bir vatandaş ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.İSKİ ekipleri ise kısa sürede olaya müdahale ederek, arızayı giderdi.

Sürücüler suyun altında araçlarını yıkadı

Öte yandan su akmaya devam ederken sürücüler de araçlarıyla altından geçti. Sürücülerin akan suyun altında araçlarını yıkamaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise yolun ıslanması nedeniyle başka sokaktan bulvara indi. Yapılan çalışmaların ardından borudaki patlak kısa sürede onarıldı.

Olayı gören vatandaş Osman Gür, “Kanalizasyon çalışması yapılıyordu, boru patladı" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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