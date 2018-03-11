İran Acil Yardım Kurumundan uçak kazası açıklaması

İran Acil Yardım Kurumu, İran’da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan özel yolcu uçağı İran’da düşmüştü. Uçakta bulunan 3’ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı bulunuyordu. İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

(Celalettin Erduş/İHA)