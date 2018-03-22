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Irak’ın kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

22 Mart 2018 Perşembe 18:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "Komandolarımızın Hakurk/Kani Rash’ta kararlılıkla devam eden operasyonlarında bugün silahlarıyla birlikte 5 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. Her iki bölgede sürdürülen operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayıysa 55’e ulaştı.

(İHA)
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