Irak’ın kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, "Komandolarımızın Hakurk/Kani Rash’ta kararlılıkla devam eden operasyonlarında bugün silahlarıyla birlikte 5 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. Her iki bölgede sürdürülen operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayıysa 55’e ulaştı.

(İHA)