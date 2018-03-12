İletişim Platformu iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı

İletişim Platformu, Çağlayan Adliyesi’nde Uber taksici davasını takip eden iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı.

İletişim Platformu, Uber taksici davasını takip eden Show Haber Muhabiri Uğur Alattinoğlu ve kameramanı Ali Aksayan’a yapılan saldırıyı kınadı. İletişim Platformu tarafından sosyal medya hesabı Twitter’da paylaşılan mesajda, "Uber taksici davasını haber yapmak isteyen Show Haber Muhabiri Uğur Alattinoğlu ve kameramanı Ali Aksayan’a Çağlayan Adliyesi’nde bir grup taksici tarafından yapılan saldırıyı kınıyoruz" denildi.

(İHA)