İDO’dan feribot kazasıyla ilgili açıklama

Yolava-Pendik seferini yapan feribotun kıyıya yanaştığı sırada iskeleye çarptığı kazaya ilişkin İDO’dan yapılan Açıklamada, "Yolcularımızdan ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanmıştır" denildi.

Yolava-Pendik seferini yapan feribotun kıyıya yanaştığı sırada iskeleye çarptığı kazaya ilişkin İDO’dan açıklama geldi. İDO tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"15 Mayıs 2018 tarihinde 14:00 Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 isimli IDO ferrycat tipi gemi, saat 14:50’de Pendik İskelesi’ne yanaşmaya çalıştığı sırada iskeleye sert bir şekilde yaslanmıştır. Yaslanmanın etkisi ile ayakta bulunan yolcularımızdan ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanmıştır. İDO yetkilileri kazanın ilk anlarından itibaren sağlık görevlileri ile irtibata geçmiştir. Yaralanan yolcularımıza her türlü destek verilmekte olup tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. İDO ailesi olarak hepimizi üzen bu talihsiz kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz."

(İHA)