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İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir."

01 Mayıs 2018 Salı 19:53
İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir."

(İHA)
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