İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir."(İHA)
İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması
İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir."
01 Mayıs 2018 Salı 19:53