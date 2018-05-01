İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir."