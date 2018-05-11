İbrahim Erkal ölümünün 1. yılında gözyaşlarıyla anıldı

Geçen yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, ölümünün 1’inci yıl dönümünde dostları tarafından sevilen şarkılarıyla anıldı. Gecede kucağında küçük kızı Elif Su ile eşinin şarkılarını dinleyen İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal gözyaşlarını tutamadı.

Büyükçekmece Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 1’inci yılında unutmayarak anma programı düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal, kardeşi Abdullah Erkal ve eşi Filiz Akgün Erkal’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı dostları ve hayranları katıldı. Gecede sanatçılar İbrahim Erkal’ın unutulmaz eserlerini seslendirirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Gecede sahne alan İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal ise ağabeyinin ‘Canısı’ şarkısını seslendirdi. Anma programına katılan ünlü sanatçının eşi Filiz Akgün Erkal, kucağında küçük kızı Elif Su ile birlikte eşinin gönüllere taht kurmuş şarkılarını dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

“İBRAHİM ÖZÜ SÖZÜ BİR OLAN BİR İNSANDI”

İbrahim Erkal’ın Türkiye için çok önemli bir sanatçı olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ”Kendine has söylemiyle Türk halk müziğinde önemli bir sanatçımızdı. Daha sonra bizim ailemizin bir ferdi oldu ama maalesef 50 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. İbrahim özü sözü bir, parada gözü olmayan ve parada gözü olmadığı için diğer sanatçıların arasına girmeyen, o özlemi hiçbir zaman duyman, tamamıyla insan sevgisiyle, sanatıyla kıyak bir Erzurum delikanlısıydı” dedi.

Gecede gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal, ”Karmaşık duygular içerisindeyim. Her şey ortada zaten, halen seviliyor. Hayranlarından halen binlerce aldığım mesajlar, onların duaları var. Önceden nasılsa halen kimsede sevgisi azalmadı, aksine daha da çoğalarak devam ediyor. Böyle gecelerde anılarak unutulmuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“BENİM OĞLUM HERKESE İYİYDİ”

Geceye katılan İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal ise, “Allah herkese benim oğlum gibi oğul nasip etsin. Benim oğlum kardeşlerine iyiydi, bana iyiydi, herkese iyiydi. Ama beni yıktı gitti oğlum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Şarkıcı Suat Suna da İbrahim Erkal’ın müzik camiası adına büyük bir değer olduğunu söyledi.

(İHA)