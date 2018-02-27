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İBB’den "çökme" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Maslak Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivende yaşanan çökme sonrası yaralanan yolcuyla ilgili açıklama geldi.

27 Şubat 2018 Salı 20:23
İBB’den "çökme" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Maslak Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivende yaşanan çökme sonrası yaralanan yolcuyla ilgili açıklama geldi.

Maslak Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivende göçük meydana gelmiş, bir kişi basamakların içine düşerek yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yaralanan Mehmet Ali Erik’in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Maslak Ayazağa metro istasyonunda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş, yürüyen merdivene binmiştir. Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık olduğu, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgilerin tomografi sonuçlarından sonra söyleneceği belirtilmiştir” denildi.

(İHA)
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