Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
104582
ALTIN
191.589
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.0974
EURO
5.3095
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Heyelanlı sahadaki evlerinde yaşamaya devam ediyorlar

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Avutmuş Mahallesine bağlı Karşıyaka mevkiinde yaşanan heyelanlar ve sonrasında oluşan bir insanın içine girebildiği yarıklar büyük tehdit oluşturuyor.

29 Mayıs 2018 Salı 10:03
Heyelanlı sahadaki evlerinde yaşamaya devam ediyorlar

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Avutmuş Mahallesine bağlı Karşıyaka mevkiinde yaşanan heyelanlar ve sonrasında oluşan bir insanın içine girebildiği yarıklar büyük tehdit oluşturuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kanalıyla heyelanlı sahalarda yaşayanlar için yaptırılan afet konutlarına rağmen vatandaşlar adeta ölümü göze alarak evlerinden ayrılmıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Vekili Dursun Biber, bölgenin 20 yılı aşkın süredir çeşitli dönemlerde heyelanlara maruz kaldığını hatırlattı. AFAD tarafından heyelanlı mahalledeki vatandaşlar için daha güvenli bir yerde evler yapıldığını ancak buna rağmen hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan yöre halkının evlerini terk etmemekte direndiğini ifade eden Biber "Avutmuş mahallemizin Karşıyaka semti 20 yılı aşkın süredir heyelana maruz kalıyor. Burada 25 hanede yaklaşık 80 nüfus yaşıyor. Bu nüfusun neredeyse tamamı yaşlı ve çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşanlar. Her şeye rağmen bu köyde yaşamayı sürdürüyorlar. Yeraltı suları nedeniyle arazi devamlı kayıyor. Evler yıkılıyor, çatlıyor ama yine de köylüler evlerini terk etmiyorlar" dedi.

"ÇARESİZLİKTEN KORKUYLA YAŞAMAYA ALIŞTIK"

Mahalle sakinlerinden Sertap Çatal ise yaptığı açıklamada “Bir şey söylemeye gerek yok, bütün evlerin hali ortada görünüyor” demesine rağmen evinden ayrılmamasının nedenini ise çaresizlik olarak dile getiriyor. Çatal "Köyümüzde benim evim dahil bütün evler çatlamış, duvarlar eğilmiş durumda. Korkuyoruz ama yaşamaya da devam ediyoruz. Çünkü bağımız, bahçemiz hayvanlarımız hep bu köyde. Şehre gidecek olsak bir evin olmuş ne olacak, nasıl boğazımızı bakacağız onca nüfusla? Burada hayvanlarımız var, tarlamız var, geçimimiz burada olduğu için çaresiz korkuyla yaşamaya alıştık” diye konuştu.

7 EVİ YIKILDI, YAPTIRDIĞI 8. EVİ DE YIKILMAK ÜZERE

Köyde yaptığı 7 evin de heyelan nedeniyle yıkılmasına rağmen 8. evini yapıp yaşamayı sürdüren İlhami Çatal ise “Köydeki evler babamızın üzerine kayıtlı olduğu için babamız adına AFAD bir ev yapmış ama biz dört kardeşiz bir evde kaç kişi kalacak, kaç göç yaşayacak? Mecburen çiftçilik yaparak bizler köyde kalıyoruz. Bugüne kadar 7 ev yaptık yıkıldı, 8. evimizi yaptık o da daha yeni olmasına rağmen çatlamaya duvarları yamulmaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Çatlayan yerleri sıvalarla kapatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Ahmet Bilge /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
3. Havalimanı pistinde ilk uçuş
3. Havalimanı pistinde ilk uçuş
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu
İstanbul Boğazı’nın güçlü kadın muhafızları
İstanbul Boğazı’nın güçlü kadın muhafızları
Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti
Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti
Boğaz Azerbaycan bayrağıyla aydınlandı
Boğaz Azerbaycan bayrağıyla aydınlandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim