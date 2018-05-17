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Her yer "Kudüs" oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtları İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme dikkat çekmek amacıyla “Kudüs” yazısıyla aydınlandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 22:59
Her yer "Kudüs" oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtları İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme dikkat çekmek amacıyla “Kudüs” yazısıyla aydınlandı.

Afyonkarahisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’ya bağlı Bacım Sulatan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme dikkat çekmek amacıyla yurdun ışıklarıyla “Kudüs” yazıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bin 800 öğrenin kaldığı Afyonkarahisar Bacım Sultan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda İsrail’in Filistin’e uyguladığı insanlık dışı zulme dikkat çekmek amacıyla yapılan bu uygulamayı yoldan geçen araçlarda fark ederek cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu uygulamanın ardından öğrenciler bir araya gelerek “kahrolsun İsrail” sloganları ile İsrail’e olan tepkileri dile getirdi.

KYK’NIN IŞIKLARI KUDÜS İÇİN YANDI

Karabük’te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait binaların ışıkları Kudüs için yandı.

Yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan KYK, kutsal topraklardaki İsrail zulmüne karşı sesini yükseltiyor. Tüm yurtlara “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” yazılı pankartlar asan, gençlere Kudüs’le ilgili belgesel gösterimi yapan ve 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde 81 ilden 162 genci Kudüs ile buluşturan KYK, tüm Türkiye ve KKTC’deki yurt binalarının ışıklarıyla Kudüs yazdı.

14 Mart’ta ülke geneli ve KKTC’deki tüm yurt binalarının ışıklarıyla aynı anda ’Afrin’ yazarak Zeytindalı Harekatına ve Mehmetçiğe destek veren KYK, bu akşam saat 21.00’de aynı anda gerçekleştirdiği eylemle Kudüs’ün ebediyen İslam’a ait olduğunu haykırdı.

ÖĞRENCİLER, YURT BİNALARININ IŞIKLARIYLA “KUDÜS” YAZDI

Bolu’da, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler yurt binalarının ışıklarıyla “Kudüs” yazarak Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler.

Bolu’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bin öğrencinin kaldığı Bolu Seyit Avşar Yurdu’ndaki öğrenciler, İsrail’in zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için odalarındaki ışıklarla “Kudüs” yazdı.

(Hayati Kanat -Yasin Erdem -Faruk Çidem /İHA)
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