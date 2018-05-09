Hedefler tek tek tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gece safhasında, senaryo gereği işgal edilen bir adaya giden unsurlar, belirlenen hedeflere tam isabet vurarak karşıt kuvvet unsurlarını etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı tatbikatta, bu yıl ilk kez kullanılan çok sayıda harp ve silah araçlarının yanı sıra, üç adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve TSK’nın envanterine 2016’da giren ve ‘uçan kale’ ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de görev aldı.

TSK’nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gece safhası sona erdi. Bu yıl dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen tatbikat; Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Kuveyt ve Malezya’dan birlik ve unsurların katılımı ile düzenleniyor. Yarın da devam edecek olan tatbikata; Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ve Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep de katıldı.

HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Tatbikatta; üç adet Bayraktar TB2 SİHA da ilk kez görev aldı. Böylece terörle mücadele harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük destek sağlayan SİHA’lar ilk defa uluslararası bir tatbikatta da kullanılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 2016’da giren ve ‘uçan kale’ ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de Efes-2018’de ilk kez kullanıldı. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nda ayrıca, ilk kez TCG Bayraktar ve TCG Büyükada gemileri, hava savunma silah sistemi KORKUT, lazer güdümlü füze CİRİT, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-UMPAS, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı istihkam iş makinesi (AZMİM/KUNDUZ), 203 mm K/m obüs de görev aldı. Senaryo gereği, Arnland isimli bölgenin bir adası Torrike isimli ülke tarafından işgal edildi. Arnland’ın Birleşmiş Milletler’den yardım istemesi üzerine Türkiye’nin başkanlığında koalisyon gücü oluşturularak harekat başlatıldı. İşgal edilen bölgeye giden unsurlar, belirlenen hedeflere tam isabet vurarak karşıt kuvvet unsurlarını etkisiz hale getirdi. Öte yandan yine senaryo gereği zorunlu iniş yapan kazazede mürettebatlar için de operasyon düzenlendi.

TATBİKATIN GÖZDESİ ATAK’LAR

Tatbikatın gözdesi ise Türkiye’nin ürettiği 3 saat havada kalabilen 537 kilometre menzilli ATAK helikopterleri oldu. İlk kez Afrin Harekatında aktif olarak kullanılan ATAK’lar, Efes-2018 Tatbikatında da yer alacak. Birleşik müşterek tatbikatta, ülke sayısı bu yıl 8’den 23’çıktı. Tatbikatta, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı belirtildi. Alanda, 945’i yabancı 7 bin 500 personel görev alırken, 38 ülkeden 68 gözlemci bulunuyor. Tatbikat; milli ve yabancı gözlemciler, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci yöneticiler ile şehit ve gazi ailelerine de açık şekilde düzenleniyor.

(Ceren Atmaca - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri /İHA)