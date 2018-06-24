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HDP’lilerle birlikteki İtalyanyanlar engellendi

Diyarbakır’ın Lice Kaymakamlığı, ilçede bir grup HDP’li ile birlikte okulları ziyaret etmek isteyen 3’ü İtalyan uyruklu 4 şahsın engellendiğini açıkladı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:57
HDP’lilerle birlikteki İtalyanyanlar engellendi

Diyarbakır’ın Lice Kaymakamlığı, ilçede bir grup HDP’li ile birlikte okulları ziyaret etmek isteyen 3’ü İtalyan uyruklu 4 şahsın engellendiğini açıkladı.

Lice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 24 Haziran seçimleri ile ilgili vatandaşların oy kullanma işlemlerinin güvenli bir şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde bir grup HDP’li ile beraber okulları ziyaret etmek isteyen ve gözlemci akreditasyon kartı bulunmadığı tespit edilen 3’ü İtalyan uyruklu 4 kişinin oy kullanılan binalara girişi İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından engellenmiştir” denildi.

“MAHALLE MUHTARI BİNA DIŞINA ÇIKARILDI”

Açıklamada, Karahasan Mahallesi muhtarının okul koridorunda beklemek suretiyle vatandaşları sandıklara yönlendirdiği yönünde ihbar alındığı da belirtilerek, “İhbarı değerlendirerek, mahalle muhtarı bina dışına çıkarılmıştır. Bu olaya yönelik sosyal medyada yayınlanan ‘muhtar mahalleli adına oy kullandı, gözaltına alındı’ haberleri asılsızdır. Ayrıca sosyal medyaya yansıyan kolluk kuvvetlerimizin sandık müşahitlerine baskı yaptığı ve tehdit ettiği haberi gerçeği yansıtmamakla birlikte belli bir amaca yönelik algı operasyonu olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Abdulkadir Çelik, ilçede seçim güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayarak, vatandaşların güvenli bir şekilde sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Çelik, sandık güvenliği ve seçmenlerin huzurlu bir ortamda oy kullanmaları için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığının altını çizerek, bunun takibini yaptıklarını söyledi. Çelik, sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

(İHA)
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