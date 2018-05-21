Havuza düşerek ölen işitme engelli anneanne ve torununa veda

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin havuzunun kenarında yürürken dengesini kaybederek düştükleri havuzda boğulan anneanne ve torunu son yolculuğuna uğurlandı.

İşitme ve konuşma engelli anneanne Ayşe Zeyrek ve 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Aslandede Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kuşadası’nda bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşen 65 yaşındaki işitme ve konuşma engelli anneanne ile 3 yaşındaki torunu boğularak hayatını kaybetti. Acı olay Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’ndeki villada meydana geldi. Sitede bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman’ın 65 yaşındaki işitme ve konuşma engelli kayınvalidesi Ayşe Zeyrek, 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman’ı yanına alarak site içinde gezintiye çıktı. Anneanne ve torunu sitenin havuzunun kenarında yürürken bir anda dengelerini kaybederek havuza düştü. Yaklaşık 20 dakika suda kaldıkları belirlenen nine ve torunu görenlerin haber vermesiyle sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen iki ambulans Ayşe Zeyrek’i ve torununu Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeyrek ve torunu hayata döndürülemedi. 3 yaşındaki minik Emin Furkan Duman’ın 2 gün önce ailesiyle birlikte doğum günü kutlaması yaptığı öğrenildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Aslandede kırsal mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde annene Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan Duman son yolculuklarına uğurlandı. İlk olarak Duman ailesinin evinin önüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Cenazeler daha sonra Aslandede Camii yanındaki mahalle meydanına getirildi. Anneanne Ayşe Zeyrek’in kızı Aysel Duman ve çocukları Ayaz ile Ayşegül, anneanneleri ve kardeşlerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Minik Furkan’ın babası İbrahim Duman da oğlunun tabutu başından ayrılmadı. İkindi namazının kılınmasının ardından Ayşe Zeyrek’in oğlu emekli imam Mustafa Zeyrek, cemaatten helallik istedi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, namazın kılınması için mahalle mezarlığına götürüldü. Mahalle mezarlığındaki cenaze namazını da Ayşe Zeyrek’in emekli imam oğlu ve Furkan’ın dayısı Mustafa Zeyrek kıldırdı. Zeyrek gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine aynı köyden olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Duman ve Zeyrek ailelerinin yanı sıra akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı. Cenaze namazının ardından Ayşe Zeyrek ve Furkan Duman mahalle mezarlığında toprağa verildi.

(Bahadır Demirçeviren /İHA)