Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114578
ALTIN
171.152
DOLAR
3.9829
STERLİN
5.5827
EURO
4.8944
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Havalimanında kalan Mehmet Şanlı hastaneye kaldırıldı

Atatürk Havalimanı’nda yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı, tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 19:15
Havalimanında kalan Mehmet Şanlı hastaneye kaldırıldı

Atatürk Havalimanı’nda yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı, tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Atatürk Havalimanı’nda kalan ve Türkiye’nin gündemine oturan 23 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı bugün hastaneye kaldırıldı. Şanlı’nın tedavi görmesi için çalışma başlatan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, evrakların tamamlamasının ardından bugün Atatürk Havalimanı’na gitti. TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı’yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdü. Şanlı’nın tedavi işlemlerinin başladığı öğrenildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arı ölümleri artarak devam ediyor
Arı ölümleri artarak devam ediyor
İstanbul onlar için masmavi
İstanbul onlar için masmavi
Dışişleri Bakanlığından Yunan makamlarına tepki
Dışişleri Bakanlığından Yunan makamlarına tepki
Kuzey Irak’ta 9 PKK hedefi imha edildi
Kuzey Irak’ta 9 PKK hedefi imha edildi
Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı
Konya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı
Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten
Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim