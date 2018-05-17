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Hatay’ın gözde tatlısı ’közde künefe’

Hatay’da yerli ve yabancı turistlerin gözde yöresel lezzeti közde künefe, Ramazan’ın vazgeçilmez tatlar arasında yer alıyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:48

Hatay’da yerli ve yabancı turistlerin gözde yöresel lezzeti közde künefe, Ramazan’ın vazgeçilmez tatlar arasında yer alıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde asırlardır yapılan künefe için, 4 yıl önce Avrupa Birliği’ne marka tescili başvurusu yapıldı.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlere geleneksel közde künefe lezzeti sunan Fatih Uzunparmak, Antakya künefesinin közde yapıldığı zaman daha lezzetli olduğunu ifade etti. Közde künefenin yüzde yüz doğal olduğunu belirten Uzunparmak, “Herhangi bir müdahale yapılmaz. Pişiriminden tutun künefenin kadayıfının kırılmasına kadar her şeyi yüzde yüz el yapımıdır. Şekeri gerçek toz şekerdir. Kadayıfı uzun uzun gelir, elle kırışır, tereyağıyla güzel harmanlanır. Bunun uğraşması daha zordur. Diğer künefelerde olduğu gibi üzeri kızarsın diye bir şey sürülmez. Doğal haliyle, doğal rengiyle kalır. Hatay’ın yerlileri, Antakya’nın yerlileri bilirler rengini. Ama şehir dışındakiler kıpkırmızı künefeyi görüyorlar böyle tek parça, sanıyorlar ki çok güzel kızarmış. Halbuki pişirdiklerini künefenin altını yedikleri zaman baksalar bembeyazdır. Pişirmezler. Bizim amacımız bunu en eski usulde çıktığı gibi nasılsa tesciline uygun bir şekilde yapmak. Ben de babamdan sonra bunu devam ettirmeyi düşünüyorum” dedi.

Fatih Uzunparmak, turistlerin araştırma yaparak geldiklerini bu nedenle közde künefenin bilindiğini vurgulayarak, “Eskiden insanlar araştırma yapmazlardı. Şimdi gelen insanların çoğu bilinçli geliyor. Mesela bir şehre gitmeden önce orada ne yenir, nasıl yenir, ne vardır, ne yoktur, nereden gidilir diye öğrenebiliyorsunuz. Şimdi Antakya’ya gelmeden önce turistlerde nerede ne yenir, nasıl yenir, nasıldır diye internetten araştırıp buluyorlar. Ve biz bu konuda çok memnunuz" diye konuştu.

Hatay’da yaşayan ve misafirleriyle künefe yemeye gelen Ayşe Soylu, közde künefeyi közde piştiği için tercih ettiklerini belirterek, “Közde künefe en doğal haliyle piştiği için seçiyoruz. Diğer yerlerde yediğimiz zaman tabiki doğal olmayan ateşte olduğu gibi biraz tadı farklı. Ama şimdi daha kıtır ve lezzetli olduğunu hissettim. Onun için doğal ortamdan vazgeçemiyorum” ifadelerine yer verdi.

(İHA)
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