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Hatay’da fırtına hayatı felç etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece çıkan fırtına iş yeri camlarını patlattı, kapıları yerinden söktü, tabelaları parçaladı, ağaçları devirdi.

29 Mart 2018 Perşembe 10:30
Hatay’da fırtına hayatı felç etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece çıkan fırtına iş yeri camlarını patlattı, kapıları yerinden söktü, tabelaları parçaladı, ağaçları devirdi.

İskenderun’da ’Yarıkkaya’ olarak bilinen fırtına birçok iş yerinde maddi hasara neden oldu. Ağaçların devrildiği fırtına nedeniyle birçok iş yeri, camlarının patlaması, tabelalarının sökülmesiyle zarar gördü.

Fikret Taze adlı vatandaş, fırtına nedeniyle eşinin çalıştığı gelinlik mağazasının camlarının patladığını ve kapılarının söküldüğünü, yaklaşık 10 bin TL maddi zararın olduğunu söyledi.

Şiddetli fırtına nedeniyle çalıştığı iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Muzaffer Saydam ise, “Gece şiddetli fırtına çıktı. Sabah iş yerimize geldik ve gördüğünüz bu manzarayla karşılaştık. İş yerimizin tabelaları yerinden sökülmüş. Maddi zararımız var” dedi.

Fırtınanın gece geç saatlerde başladığını belirten Mustafa Fırat adlı vatandaş ise, "Bu fırtına bizim İskenderun’un ’Yarıkkayası’dır. Buraları böyle aldı götürdü. Caddeler hep demir yığınları doldu. Allah muhafaza herhangi bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve büyük tonajlı gemiler de sürüklenme riskine karşı körfeze sığındı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Akdeniz’de batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esen fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

(Mustafa Mert/İHA)
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