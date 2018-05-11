Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102627
ALTIN
181.381
DOLAR
4.2550
STERLİN
5.7723
EURO
5.0782
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hastaneden kaçırılan bebek bulundu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde dün hastane personeli kılığına giren bir kadın tarafından kaçırırlan yeni doğan bebek bugün sabah saatlerinde bulundu.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:06
Hastaneden kaçırılan bebek bulundu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde dün hastane personeli kılığına giren bir kadın tarafından kaçırırlan yeni doğan bebek bugün sabah saatlerinde bulundu.

Afyonkarahisar’da dün meydana gelen bebek kaçırma olayının ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri kısa sürede bebeği kaçıranların izini buldu. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Pazarağaç beldesine götürüldüğü tespit edilen bebeği emniyet ekipleri sağ salim bularak ailesine teslim etti. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kaçırma olayını 1’i kadın 2’si erkek olmak üzere üç kişinin gerçekleştirdiği, kadının hastane tuvaletinde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bugün saat: 05.40 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde Suriye uyruklu R.D. isimli bayan tarafından dünyaya getirilen bir erkek bebeğin, saat:14.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinden kaçırıldığı bilgisi üzerine; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonrasında; Devlet Hastanesine ait tüm kamera kayıtları izlenmiştir. Kamera kayıtlarından bir bayan şahsın Devlet Hastanesi tuvaletinde hemşire kıyafeti giydiği, tuvaletin girişinde başka bir erkek şahsın bayanı beklediği tespit edilmiş ve hemşire önlüğü giyen bayanın yeni doğan bebeği kaçırdığı tespit edilmiştir” denildi.

Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların üç kişi oldukları, şahısların araçla Devlet Hastanesinden kaçırdıkları bebekle ayrıldıklarının tespiti üzerine şüpheli şahısların Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde ikamet eden F.Ç. isimli kadın ile E.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Kaçırılan erkek bebek şüphelilerin ikametinde bulunmuş, bebeğin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ambulansla il merkezine getirilerek ailesine sağ ve sağlıklı olarak teslim edilmiştir. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç., E.Ç. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmış. tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaçırılan bebeğin bulunmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Bulunan bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çeken Başhekim Duran, şuan hastanede annesinin yanında olduğunu belirtti. Duran, “Bizimle sürekli iletişim halinde olan koordineli olarak çalışan ve çocuğun bulunmasında, sağlıklı bir şekilde aileye teslim edilmesinde gece gündüz çalışan Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen’e ve beraberindeki emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bugün sabah 5 buçuk sırlarında çocuğa kavuşulmuş, 6 buçuk civarında da çocuk aileye sağlıklı bir şekilde teslim edilmiştir. Olay dün öğleden sonra 14.00 sıralarında hastanemizin kadın doğum sergisinden sabah 6 buçuk civarında doğum yapan bir vatandaşın çocuğunun kaybolduğunu şekliden bize bilgi geldi. Güvenlik ekipleri sabaha kadar hastanedeki kameraları incelediğini inceledi Kameralarda kılık kıyafetle bir değişiklikle bir sağlık çalışanına benzer bir giyim tarzıyla bir bayanın gerçekleştirdiği yönünde görüntülerimiz var” dedi.

(Hayati Kanat/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 milyon 200 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçecek
1 milyon 200 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçecek
Afrin’den dönen Özel Harekatlar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı
Afrin’den dönen Özel Harekatlar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı
Umursamaz sürücü pes dedirtti
Umursamaz sürücü pes dedirtti
Tesla bu yıl Türkiye pazarında
Tesla bu yıl Türkiye pazarında
İşte Taksim Camii inşaatında son durum
İşte Taksim Camii inşaatında son durum
Antalya turizm sezonunu 5 bin yıllık antik kentte açtı
Antalya turizm sezonunu 5 bin yıllık antik kentte açtı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim