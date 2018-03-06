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Hami Aksoy’dan kritik Suriye görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Görüşmede, Suriye’de siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarına ivme kazandırılması üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Soçi Kongresi Nihai Bildirisi kapsamında bundan sonra atılacak adımlar istişare edilmiştir" dedi.

06 Mart 2018 Salı 23:05
Hami Aksoy’dan kritik Suriye görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Görüşmede, Suriye’de siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarına ivme kazandırılması üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Soçi Kongresi Nihai Bildirisi kapsamında bundan sonra atılacak adımlar istişare edilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Astana görüşmelerinin garantörü olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın heyet başkanlarının 6 Mart 2018 tarihinde Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorulan soruya cevaben açıklama yaptı. Aksoy, “Astana görüşmelerinin garantörü üç ülke Türkiye, Rusya ve İran’ın heyet başkanları, 6 Mart’ta Cenevre’de BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla bir araya gelmişlerdir. Görüşmede, Suriye’de siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarına ivme kazandırılması üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Soçi Kongresi Nihai Bildirisi kapsamında bundan sonra atılacak adımlar istişare edilmiştir. Ayrıca, Astana Bakanlar Toplantısı marjında ilk toplantısını yapması öngörülen, “tutukluların/alıkonulanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp şahısların tespiti” Çalışma Grubu’nun çalışma usülleri de ele alınmış, sahada sükunetin tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi lüzumu dile getirilmiştir. Tarafımızdan ayrıca, sahada ihlallerin engellenmesinin önemine işaret edilmiş, tüm tarafların gerginliğin azaltılması çabalarına katkıda bulunması lazım geldiği vurgulanmıştır” dedi.
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