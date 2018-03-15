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Haleplilerden Zeytin Dalı’na destek gösterisi

Suriye iç savaşının başlamasının 8’inci yılında Halep yakınlarındaki Ayncare kasabasında yüzlerce Suriyeli, 5 yıldır rejimin işgal altında tuttuğu Guta’ya destek ve Esad’a lanet gösterileri yaptı. Gösterilerde ayrıcı Zeytin Dalı harekatına da övgü yapıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 17:37
Haleplilerden Zeytin Dalı’na destek gösterisi

Suriye iç savaşının başlamasının 8’inci yılında Halep yakınlarındaki Ayncare kasabasında yüzlerce Suriyeli, 5 yıldır rejimin işgal altında tuttuğu Guta’ya destek ve Esad’a lanet gösterileri yaptı. Gösterilerde ayrıcı Zeytin Dalı harekatına da övgü yapıldı.

Suriye’de 8 yıl önce bugün başlayan Esad’ın halk katliamında yüzlerce Halepli, Esad’a lanet, Zeytin Dalı Harekatı ve Guta direnişine destek gösterileri yaptı. Göstericiler, “Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim Afrin’deki savaşımız sizi PKK’dan kurtarmak içindir. Biz sizin Anavatan Suriye’de hürriyete kavuşmanızı istiyoruz” pankartları açtı.

“Biz Guta’nın çocuklarıyız. Guta bizim kanayan yaramız” sloganları atan göstericiler, rejime karşı birleşik milli ordu isteğinde bulundu.

BM’nin Suriye temsilcisine göre 2011’den beri Suriye iç savaşında bugüne kadar 12 bini de hapishanelerde 20 bini çocuk, olmak üzere 400 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyon 500 bin insan ülkeyi terk etti. 6 milyon 100 bin insan ülke içinde yer değiştirdi.

(Yousef Talha/İHA)
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