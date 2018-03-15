Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Avrupa Parlamentosuna sert cevap!
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu’nda harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız” dedi.
…
Menbiç görüşmesi ertelendi
Ankara - ABD’de yapılması planlanan Menbiç görüşmesi ertelendi
…
8 PKK’lı terörist öldürüldü
Ankara - Kuzey Irak’ta 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
…
İşsizlik rakamları açıklandı
İstanbul - İşsizlik oranı 2017 Aralık dönemimde 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.
…
Derbinin hakemi belli oldu
İstanbul - Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.
…
İzmir’de nevruz öncesi şafak operasyonu: 61 gözaltı
İzmir - İl Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleye yaklaşan nevruz öncesi şafak operasyonu yaptı. Operasyonda biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.
…
Araç inşaata yuvarlandı, sürücü son anda kurtuldu
Kocaeli - İzmit ilçesinde toprağın kayması neticesi bir araç inşaata yuvarlandı. Aracına binmek üzere olan sürücü son anda kurtulurken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
…
Göz göre göre facia!
Yeni Delhi - Hindistan’da bir kamyon, önünde seyreden bisikletliyi ezerek öldürdü.(İHA)