Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Avrupa Parlamentosuna sert cevap!

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu’nda harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız” dedi.

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Menbiç görüşmesi ertelendi

Ankara - ABD’de yapılması planlanan Menbiç görüşmesi ertelendi

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8 PKK’lı terörist öldürüldü

Ankara - Kuzey Irak’ta 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı 2017 Aralık dönemimde 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Derbinin hakemi belli oldu

İstanbul - Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

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İzmir’de nevruz öncesi şafak operasyonu: 61 gözaltı

İzmir - İl Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleye yaklaşan nevruz öncesi şafak operasyonu yaptı. Operasyonda biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

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Araç inşaata yuvarlandı, sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli - İzmit ilçesinde toprağın kayması neticesi bir araç inşaata yuvarlandı. Aracına binmek üzere olan sürücü son anda kurtulurken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Göz göre göre facia!

Yeni Delhi - Hindistan’da bir kamyon, önünde seyreden bisikletliyi ezerek öldürdü.

(İHA)