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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

15 Mart 2018 Perşembe 18:01

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Avrupa Parlamentosuna sert cevap!

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu’nda harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız” dedi.

Menbiç görüşmesi ertelendi

Ankara - ABD’de yapılması planlanan Menbiç görüşmesi ertelendi

8 PKK’lı terörist öldürüldü

Ankara - Kuzey Irak’ta 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı 2017 Aralık dönemimde 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

Derbinin hakemi belli oldu

İstanbul - Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

İzmir’de nevruz öncesi şafak operasyonu: 61 gözaltı

İzmir - İl Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleye yaklaşan nevruz öncesi şafak operasyonu yaptı. Operasyonda biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

Araç inşaata yuvarlandı, sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli - İzmit ilçesinde toprağın kayması neticesi bir araç inşaata yuvarlandı. Aracına binmek üzere olan sürücü son anda kurtulurken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Göz göre göre facia!

Yeni Delhi - Hindistan’da bir kamyon, önünde seyreden bisikletliyi ezerek öldürdü.

(İHA)
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