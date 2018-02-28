İstanbul Tuzla’da özel bir anaokulunda öğretmenlerin öğrencilere uyguladığı şiddetin ortaya çıkmasının ardından tepkiler büyüyor. Yaşanan skandala tepki gösteren Veli Ozan Taflı olayı anlatarak, “Gereğinin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz” dedi.

Tuzla’da Özel Şirin Afacanlar Anaokulu’nda öğretmenleri öğrencilere şiddet uyguladığı, kız çocukları ve erkek çocukların çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi ise okulu kapatarak kayıplara karıştı. Çocuğu anaokulunda eğitim gören veli Ozan Taflı, yaşanan skandalı anlatırken, yetkililere çağrıda bulundu.

Çocuğunu okula yazdırdıklarında yöneticilerden ilgi gördüklerini belirten Ozan Taflı, “Biz çocuklarımızı bu okula verdiğimizde arkadaşlar çok güleryüzlü karşıladılar bizi. Çocuklarımızı buraya verdiğimizde bu arkadaş bize hatta şunu ifade etti: Türkiye’nin büyük ailelerinden birinin hemşiresi olduğunu söylemişti. Biz de böyle büyük ailelerin yanında kötü insanlar tutmayacaklarını düşünerek, biz de bu arkadaşlara çocuklarımızı emanet ettik. Daha sonra içimizden bir veli çocuğuyla ilgili şüpheleniyor. Şüphelendikten sonra buraya gelip, ’paraya ihtiyacım var, ben barada çalışabilir miyim?’ diyor ve burada çalışmaya başladıktan sonra şüphelerinin doğru çıktığını anlıyor” diye konuştu.

Taflı, okula işçi olarak giren velinin skandal görüntüleri kaydettiğini belirterek, “Görüntüleri kaydediyor. Çocukları altları çıplak bir halde tek sırada askeri bir düzende tuvalete birlikte götürüldüklerini görüyor. Daha sonra dayak videosunu çekiyor, dayak görüntüleri var. Bunları duyduk, bununla ilgili Milli Eğitime de savcılığa da gittik. Fakat okulun sahibi olduğu söylenen Güler Hanım’dan bir haber yok. Eşi olduğunu söylediği bir beyefendi vardı, o da onun eşi değilmiş. Bunu çok sonra öğrendik” dedi.

Okul çalışanlarının çocuklara sağlıklı yiyecek verdiğini iddia ettiğini, fakat gerçekte hazır gıdaların çocuklara yedirildiğini ifade eden Ozan Taflı, “Gereğinin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Cenk İşver/İHA)