Gemi personelinin yardımına Türk askeri yetişti

Bulgaristan’ın Varna kenti açıklarında bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu gemisinde rahatsızlanan bir personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerince helikopterle İstanbul’a getirildi.

Alınan bilgilere göre, Bulgaristan’daki Varna Limanından 85 kilometre açıkta seyir halinde bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu ticaret gemisindeki bir personel rahatsızlık geçirdi. Telsiz aracılığıyla yardım istenmesi üzerine rahatsızlanan personelin yardımına Türk askeri koştu. Hızla bölgeye intikal eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, personeli helikopterle İstanbul’a getirdi.

(İHA)