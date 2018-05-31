Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
103379
ALTIN
187.801
DOLAR
4.4705
STERLİN
5.9672
EURO
5.2401
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Gemi personelinin yardımına Türk askeri yetişti

Bulgaristan’ın Varna kenti açıklarında bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu gemisinde rahatsızlanan bir personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerince helikopterle İstanbul’a getirildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 00:03

Bulgaristan’ın Varna kenti açıklarında bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu gemisinde rahatsızlanan bir personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerince helikopterle İstanbul’a getirildi.

Alınan bilgilere göre, Bulgaristan’daki Varna Limanından 85 kilometre açıkta seyir halinde bulunan Türk bayraklı İnce Anadolu ticaret gemisindeki bir personel rahatsızlık geçirdi. Telsiz aracılığıyla yardım istenmesi üzerine rahatsızlanan personelin yardımına Türk askeri koştu. Hızla bölgeye intikal eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, personeli helikopterle İstanbul’a getirdi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat
Milletvekili aday listeleri Resmi Gazete’ye gönderildi
Milletvekili aday listeleri Resmi Gazete’ye gönderildi
Su gelmezse sandığa gitmeyecekler
Su gelmezse sandığa gitmeyecekler
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
3. Havalimanı pistinde ilk uçuş
3. Havalimanı pistinde ilk uçuş
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu
Sınırda Suriyelilerin Ramazan Bayramı yoğunluğu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim