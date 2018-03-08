Gaziosmanpaşa’da can pazarı kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir apartmanının ikinci katından düşen yaşlı adamı mahalleli battaniyeleri branda yaparak kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye kameralara yansırken, olayın ardından bir dram çıktı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesinde oturan 95 yaşındaki H.Y isimli yaşlı adam, ikinci kattan aşağıya sarktı. Durumu fark eden mahalleli adeta seferber oldu. Aşağıya battaniyeleri geren mahalleli yaşlı adamı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. çocuklarına yük olduğunu düşünm intihara kalkıştı. Bir yandan adamı ikna etmeye çalışan vatandaşlar diğer yandan atlaması halinde beton zemine düşmemesi için hep beraber brandayı tuttu. Komşularının bütün çabalarına rağmen ikna olmayan yaşlı adam kendini boşluğa bıraktı. 95 yaşındaki H.Y komşularının açtığı brandanın üzerine düşerek ölümden döndü. Olayı ufak sıyrıklarla atlatan yaşlı adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın evinin balkonundaki pencereye çıktığı, komşularının branda açtığı ve yaşlı adamın kendisini aşağıya attığı görülüyor.

Öte yandan olayın ardından bir dram çıktı. 95 yaşındaki H.Y isimli yaşlı adamın çocuklarına yük olduğu için intihar etmek istediği öğrenildi. Açtıkları branda ile talihsiz adamı hayatta tutmayı başaran komşuları, H.Y’yi alarak hastaneye götürdü. İntihar girişimini yara almadan atlatan yaşlı adam çocukları tarafından hastaneden çıkartılarak evine götürdü.

(Mehmet Altunışık/İHA)