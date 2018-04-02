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Fetullah Gülen ve 8 firari sanığın dava dosyası ayrıldı

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 24 sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasında mahkeme, Fetullah Gülen ve 8 firari sanık ile 1 tutuksuz sanığın dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:52
Fetullah Gülen ve 8 firari sanığın dava dosyası ayrıldı

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 24 sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasında mahkeme, Fetullah Gülen ve 8 firari sanık ile 1 tutuksuz sanığın dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi’’ İstanbul yapılanmasını da kapsayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9’u firari 14’ü tutuklu 1’i tutuksuz 24 sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasına devam ediliyor. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu 14 sanık cezaevinden getirilirken, sanık avukatları ile müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, celse arasında çok sayıda müştekinin, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundukları belirtildi. Söz alan sanık ve avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, aralarında darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok’un da bulunduğu bazı kişilerin suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

9 FİRARİ VE 1 TUTUKSUZ SANIĞIN DAVA DOSYAYI AYRILDI

Mahkeme öte yandan, firari sanıklar Fetullah Gülen, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile 3. Kolordu Komutanı olan Korgeneral Erdal Öztürk’ün dava dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Duruşmaya, müşteki avukatlarının beyanlarının dinlenmesiyle devam ediliyor.

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede ’Yurtta Sulh Konseyi’in İstanbul yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler’in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, doksan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yüz yetmiş dörder yıla kadar hapis cezası istenirken diğer 13 kişi hakkında da en az üçer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.

(İHA)
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