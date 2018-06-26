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FETÖ’den yargılandığı dava ertelendi

Komedyen Atalay Demirci’nin FETÖ’den yargılandığı dava 1 Kasım’a ertelendi.

26 Haziran 2018 Salı 13:02
FETÖ’den yargılandığı dava ertelendi

Komedyen Atalay Demirci’nin FETÖ’den yargılandığı dava 1 Kasım’a ertelendi.

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci’nin yargılanmasına devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya, Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, bir önceki ara karar gereği dosyaya gelen evrakları okudu. Boztaş, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadesi alınan Erdinç K.’nın, "Atalay Demirci, Konya’da cemaate ait bir yurtta düzenlenen programda gösteri yaptı" dediğini kaydetti. Erdinç K.’nın bu ifadeleri sorulan Demirci, "Bana okumuş olduğunuz Erdinç K. ile ilgili herhangi bir şey hatırlayamadım" dedi.

Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinlenilmesine ve Demirci’den ele geçirilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 1 Kasım 2018’e erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)
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