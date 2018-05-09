Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’a geldi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:49
Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’a geldi. Uçakla Diyarbakır Havalimanı’na gelen kafile için takım otobüsünün geçeceği güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Merkez Kayapınar ilçesinde konaklayacağı otele gelen takım otobüsü taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Otele geçen kafile yarın akşam 20.30’da Diyarbakır Stadı’nda oynanacak maçı beklemeye başladı.

(Ejder Ediz Işık - Aydın Yorat /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90’ı yıkıldı
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90’ı yıkıldı
Akar da ordaydı: Gerçek mühimmatlar kullanıldı
Akar da ordaydı: Gerçek mühimmatlar kullanıldı
Hedefler tek tek tam isabetle vuruldu
Hedefler tek tek tam isabetle vuruldu
Trump’ın ortağından Türkiye’de 5 milyon dolarlık düğün
Trump’ın ortağından Türkiye’de 5 milyon dolarlık düğün
Efes-2018 göğüs kabartıyor
Efes-2018 göğüs kabartıyor
İstanbul’da yağmur etkili oluyor
İstanbul’da yağmur etkili oluyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim