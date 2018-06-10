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Eyüp Sultan’da Kadir Gecesi coşkusu

İstanbul’da Kadir Gecesi’nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii’ne akın etti Yurt dışından ve şehir dışından gelenler Eyüp Sultan Camii’nde namaz kılıp dua ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

10 Haziran 2018 Pazar 23:56

İstanbul’da Kadir Gecesi’nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii’ne akın etti Yurt dışından ve şehir dışından gelenler Eyüp Sultan Camii’nde namaz kılıp dua ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi nedeniyle, aileleriyle birlikte şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce ziyaretçi, Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Camiyi dolduran vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi’nde teravih namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı. Avluya sığmayan kalabalık, cami dışına taştı. Vatandaşlar omuz omuz saf tutarak namaz kıldı. Kuran-ı Kerim eşliğinde dualar eden vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar ibadetlerini sürdürdü. Kadir Gecesi nedeniyle bazı vatandaşların cami avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)
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